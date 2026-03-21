Ankara'da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: Yaralılar var

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Metro İstasyonu çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sonucu iki kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüphelilerin olayın ardından metro istasyonuna girerek kaçtıkları belirlendi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, olaya karıştığı tespit edilen üç şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.