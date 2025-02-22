Ankara'da mobilya atölyesinde yangın
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi Yalınç Caddesi’ndeki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde saat 00.00 sıralarında yangın çıktı.
Bodrumdan çıkan dumanların görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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