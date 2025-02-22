Ankara'da mobilya atölyesinde yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'da mobilya atölyesinde yangın

'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi Yalınç Caddesi’ndeki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde saat 00.00 sıralarında yangın çıktı.

Bodrumdan çıkan dumanların görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öne Çıkan Video

Sabiha Gökçen'de havada panik anları: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...