Ankara'da mobilya atölyesindeki yangın kontrol altında

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde bulunan iki katlı mobilya atölyesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıda başlayan yangın, kısa sürede tüm iş yerini sardı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye ederken, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin uğraşları sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, atölyede zarar oluştu.

VALİLİK: CAN KAYBI VE YARALI YOK



Ankara Valiliği'nden, yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altındağ ilçemiz Siteler bölgesinde bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangın olayı ile ilgili olarak itfaiyeden alınan bilgiye göre; yangın itfaiye ekipleri tarafından civar iş yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralı bilgisi bulunmamaktadır."