Ankara'da narkotik operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara'da narkotik operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14-20 Aralık arasında '' madde imal ve ticareti'' suçuna yönelik çalışma yapıldı

Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hassas burunlu dedektör köpekler Barut ile Vapur'un da katıldığı arama çalışmasında, 6 kilogram skunk, 3 kilogram bonzai, 144 kök skunk, 135 litre sıvı gübre, 12 ışık kaynağı, 19 uyuşturucu içme aparatı, 6 hava konnektörü, 4 vantilatör, 5 iklimlendirme çadırı, 3 hassas terazi, 1 tabanca, 17 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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