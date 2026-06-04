Ankara'da NATO alarmı. Giriş çıkışlar kapatılacak, kırmızı alan ilan edilecek, F-16'lar ve hava savunma sistemleri devreye alınacak

04.06.2026 16:17

Son Güncelleme: 04.06.2026 16:22

Ankara'da NATO alarmı. Giriş çıkışlar kapatılacak, kırmızı alan ilan edilecek, F-16'lar ve hava savunma sistemleri devreye alınacak
Anadolu Ajansı

Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

Ahmet Örsoğlu
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Ankara, 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi "kırmızı alan" ilan edilip giriş-çıkış yasaklanacak.

7-8 Temmuz'da Ankara'da 36. NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.

 

Kentte zirvesi öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı.

 

Ankara'da yollar kapatılacak ve hava sahası hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak.

 

KIRMIZI ALAN OLARAK BELİRLENECEK

 

Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Söğütözü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek.

 

Bu alanlara görevliler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak.

 

YURT DIŞINDAN UÇUŞLAR YASAKLANACAK

 

Zirve günü Esenboğa Havaalanı’na yurtdışından uçuşlar kısıtlanacak. İç hat uçuşlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.

 

Esenboğa Havaalanı ve çevresi, protokolün konaklayacağı bölgeler ve geçiş güzergahlarında olağanüstü önlemler alınacak.

 

KRİTİK NOKTALARA GÖZCÜ KAMERALAR YERLEŞTİRİLECEK

 

Ankara genelindeki Mobese kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.

 

40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak.

 

15 GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAK

 

Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz arasında Ankara’da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak.

 

Ankara’da bulunan tüm av bayisi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak.

 

KAMU PERSONELİ İZİNLİ SAYILACAK

 

9 merkez ilçede görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli, 7-8-9 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak.

 

Zirve bölgesinde bulunan özel şirketlerin çalışanlarının evden çalışması için de planlama yapıldı.

 

PİST BÜYÜTÜLDÜ

 

Ayrıca, başta ABD Başkanı Donald Trump ve bazı dünya liderlerinin uçaklarının Etimesgut Havalimanı'nı kullanması nedeniyle pist büyütüldü.

 

Pistin uzunluğu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye çıkartıldı.

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