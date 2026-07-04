Ankara’da NATO Zirvesi için önemler arttırıldı
04.07.2026 04:27
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında hayata geçirilen "Operasyon Turkuaz" çerçevesindeki denetim ve uygulamalar aralıksız sürüyor.
“Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru” sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde 9 ilçede geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.
NATO görev alanları ile önceden belirlenen kritik bölgelerde görevlendirilen ekipler, 24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik çemberlerini genişleterek denetimlerini sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında Ankara genelindeki 430 otel kontrol edilirken, araç kiralama firmalarına yönelik de denetimler yapıldı. Özel harekat, Motosikletli Yunus Timleri ve Narkoasayiş ekiplerinin ortak görev aldığı uygulamalarda, 9 ilçede 240 noktada, 150 parkta ve 160 umuma açık mekanda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 33 timde görevli 450 personel yer aldı.
Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
ANKARA'DA GÜVENKLİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilgili birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, zirve öncesinde alınan güvenlik tedbirleri, sahada yürütülen çalışmalar, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon süreçlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, toplantıya öncülük eden Yüksek'in, zirve süresince görev alacak birimlerin hazırlıklarını gözden geçirerek yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.
Toplantıda, güvenlik tedbirlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde uygulanmasına yönelik planlamaların ele alındığı vurgulanan açıklamada, zirve kapsamında il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin ilgili birimlerin koordinasyonunda titizlikle uygulanmaya devam edileceği bildirildi.