Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yeni operasyon

Zirve hazırlıkları kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet güçleri kentin asayişi ile ilgili olarak Turkuaz adı verilen operasyonlarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon daha yapıldı. Polis, sosyal medyada silahla paylaşım yapan ve birçok suçtan kaydı bulunan şüphelilerin adreslerine baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Turkuaz operasyonu kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 58 kişi tutuklanmıştı.