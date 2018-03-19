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Ankara'da düzenlenen nükleer madde operasyonunda, 72 milyon dolara yurtdışına satılmak istenen kaliforniyum maddesi ele geçirildi.



Bir ihbar üzerine harekete geçen Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, nükleer madde kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen grubu takibe aldı.

Pursaklar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.



PİYASA DEĞERİ 5.5 MİLYAR DOLAR



Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Sorgusu devam eden şebeke üyelerinin, piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyar dolar olan kalifornuyumu 72 milyon dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.

Maddenin Rusya'da kaçak yollardan ülkeye sokulduğu de ele edilen bilgiler arasında.

AEK VE AFAD ALARMDA

Operasyonun ardından Atom Enerjisi Kurumu ve AFAD da alarma geçti. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

KALİFORNİYUM NEDİR?



Kaliforniyum doğada bulunmayan, uranyumdan sonraki en büyük atom numaralı element. Radyoaktivite içeren kaliforniyum, en tehlikeli elementler arasında yer alıyor.

Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan kaliforniyum, nükleer reaktörlerde ateşleyici, nötron kaynağı olarak kullanılıyor.

GRAMI 4 MİLYON DOLAR



Stratejik kullanımı nedeniyle üretimi limitli yapılan kaliforniyum, sadece ABD ve Rusya'da üretiliyor. Maddenin gramının değeri ise 4 milyon dolar.



ADI KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ'NDEN



Kaliforniyum adını 9 Şubat 1950’de Amerikalı kimyagerler Gleen T. Seaborg, Albert Ghiorso, Stanley G. Thompson ve Kenneth Street tarafından sentezlendiği Berkeley Kaliforniya Üniversitesi’nden alıyor.