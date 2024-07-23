Ankara’da oğlu tarafından rehin alınan anne ve babayı özel harekat kurtardı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde oğlu tarafından bıçakla rehin alınan anne ve baba özel harekat polisleri tarafından kurtarıldı.

Ankara’da oğlu tarafından rehin alınan anne ve babayı özel harekat kurtardı

22 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen E.Y. isimli şüpheli, anne ve babası olan M.Y. ve S.Y.’yi bıçakla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahsın tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri geldi.

Yapılan müzakereler sonucu şüpheli şahıs ikna edilerek gözaltına alınırken olayda yaralanan olmadı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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