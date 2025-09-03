Ankara’da okul alışverişi hareketliliği başladı

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Ankara’nın Ulus semtinde yer alan kırtasiye ve okul kıyafeti satan dükkanlarda yoğunluk yaşanıyor. Veliler, çocuklarıyla birlikte; defter, kalem, çanta ve okul kıyafetleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak için mağazaları gezerken okul öncesi alışverişte hareketlilik arttı. Kırtasiyelerde ve giyim mağazalarında gözlemlenen yoğunluk, okul sezonunun başladığını gösterdi. Veliler, çocuklarıyla birlikte okul idaresinin vermiş olduğu listedeki ürünleri bitirebilmek için Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki tüm kırtasiyeleri dolaşarak günlerini geçirdi.



''FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA UYGUN''

Okul alışverişi için toptan satış yapan kırtasiyeye gelen ve okul heyecanını çocuğuyla birlikte yaşayan Zehra Öztürk, "Bu sene tatil biraz kısa oldu ama yine de heyecanımız var. Şu anda boya kalemlerimizi ve silgimizi aldık, defterlere bakıyoruz. Bu sene fiyatlar geçen seneye göre daha uygun, boyalar daha uygun geldi. Normalde kırtasiyeler çok pahalı. Bunun için toplu alabileceğimiz yerleri seçiyoruz" diye konuştu.

Toptan ürün satışı yapan yerleri daha uygun fiyatlı bulduğu için tercih ettiğini ifade eden Gizem Ağdemir ise, "İkiz kızlarımı koleje yazdırdım. İhtiyaç listesini almaya geldik. Daha uygun maliyetli olduğu için burayı tercih ettim. Fiyatlar geçen seneye göre daha yüksek, iki çocuğum olduğu için daha maliyetli" şeklinde konuştu.



Ürünlerin satışının geçen seneye göre arttığını ve bu durumdan memnun olduğunu belirten kırtasiyeci İdris Merter ise, "Geçen seneye göre yoğunluk daha başlamadı. Veliler, listeleri aldıkça geliyor. Haftaya yoğunluk daha da artar. Geçen yıla göre satışlarımız biraz daha hareketlendi. Ortalama anaokulu alışverişi biraz daha yüksek maliyetli oluyor. En çok kuru boya, sulu boya ve defter satılıyor. Talebe göre veriyoruz. Bir anda çok müşteri gelecek. Yoğunluğumuz olacak, aşağıdan takviye istiyoruz" dedi.



Geçen seneye göre toptan ürün satışlarında artış olduğunu belirten okul kıyafeti üreticisi Sinan Polat ise, "İşler normal seviyede gidiyor. Geçen seneye göre toptan satışlarımız iyi ama perakende anlamında satışlarımız düşük. Ürünler kendi imalatımızdır. Satışlar bu sene normal, çok hızlı değil" açıklamasında bulundu.