Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte kar yağışının azaldığını belirterek yarın okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışının azalması ve saat 24.00 itibarıyla yağışın durmasının beklenmesi dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir.
Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır.
Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."
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