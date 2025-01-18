Ankara’da olaylı gece: Sinir krizi geçirip, balkonu ateşe verdi
Ankara’nın Sincan ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, çocukların evde bulunduğu sırada balkonu ateşe verdi. Balkonda başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, adam gözaltına alındı.
Ankara Sincan’da bir kişi evinin balkonunu ateşe verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi’ndeki 158’inci Sokak’ta meydana geldi.
İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, sinir krizi geçirmesi sonucu, çocukların da evde bulunduğu sırada balkonunu ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
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