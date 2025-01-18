Ankara’da olaylı gece: Sinir krizi geçirip, balkonu ateşe verdi

Ankara Sincan’da bir kişi evinin balkonunu ateşe verdi.



Olay, dün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi’ndeki 158’inci Sokak’ta meydana geldi.



İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, sinir krizi geçirmesi sonucu, çocukların da evde bulunduğu sırada balkonunu ateşe verdi.