Ankara'da ölü bulunan Onur Alp Eker'in otopsi işlemi tamamlandı

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu.



Eker'in bulunması için dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.



Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi.

İLK BULGULAR ŞÜPHELİ BİR DURUM OLMADIĞI YÖNÜNDE



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Eker'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi sona erdi. İlk bulgular şüpheli bir durum olmadığı yönünde.

19 yaşındaki Eker, Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.



Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Onur Alp Eker, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyordu.