Ankara'da önemli görüşme: DEM heyeti Bakan Tunç'la görüşüyor

DEM Parti heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında gerçekleşmesi planlanan ancak Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen görüşme bugün yapılıyor.

İmralı sürecine ilişkin gerçekleşen görüşme Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşiyor.

Göürşmede Bakan Tunç'un yanı sıra DEM Partili'den Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alıyor.

HEYET, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti İmralı Heyeti geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti.

Ancak bu görüşme Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti.

"HASTA TUTUKLULAR İLE İLGİLİ TALEPLERİ OLDUĞUNU İFADE EDİYORLAR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dün akşam gerçekleşen 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının DEM Parti ile görüşme konusundaki sorusunu yanıtlamıştı.

Bakan Tunç, "Hasta tutuklularla ilgili hasta hükümlülerle ilgili talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Tüm bunları dinleyeceğiz değerlendireceğiz. Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor." demişti