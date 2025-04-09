Ankara'da önemli görüşme: Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul ediyor. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan yer alıyor.
Ankara'da gözlerin çevrildiği görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın katıldığı görüşme saat 13.30'da başladı.
Görüşme sonrasında DEM Parti'den yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.
GÖRÜŞME ÖNCESİNDE AÇIKLAMA
Önder ve Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleşen görüşme öncesinde Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin önemine dikkat çeken Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun." dedi.
Sırrı Süreyya Önder ise "Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik, gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de minnettarız bütün ülkeye." diye konuştu.
GÖZLER NİSAN AYI SONUNA ÇEVRİLDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, görüşme öncesinde NTV yayınında yaptığı açıklamada nisan ayına dikkat çekmişti.
Terörsüz Türkiye sürecinin öngörüldüğü biçimde ilerlediğini söyleyen Efkan Ala, terör örgütünün bütün unsurlarıyla kendisini feshetmesi konusunda nisan sonu önemli bir adım görmeyi beklediklerini ifade etti.
SİYASİ PARTİ TURU
DEM Parti İmralı heyeti bugüne kadar, iki kez siyasi parti turu yaptı. O turlar kapsamında AK Parti Meclis yönetimi ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüldü.
Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası 4'üncü kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.
PKK'YA FESİH ÇAĞRISI
Gözler bir yandan da İmralı'nın "Kendinizi feshedin" çağrısı sonrasında terör örgütünün kongreyi ne zaman toplayacağında.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o kongre için 4 Mayıs tarihini işaret edip "Teklifimiz, Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir." demişti.
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