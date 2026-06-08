Ankara'da önemli görüşme. İçişleri Bakanı Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Güler'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün Ankara 'da bir araya geldi.

Görüşme Milli Savunma Bakanlığı (MSB) karargahında gerçekleşti. Bakan Çiftçi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi. Çiftçi açıklamasında, "Ülkemizin güvenliği, kamu düzeninin korunması ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesine yönelik konularda değerlendirmelerde bulunduk." ifadesine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi." denildi.