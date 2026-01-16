Ankara'da önemli görüşme. Yaşar Güler, Tom Barrack'ı kabul etti
16.01.2026 11:24
NTV - Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Kabulde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.
YILMAZ VE FİDAN'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Barrack, Ankara'da bir süredir önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.
Barrack, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir araya gelmişti. Önceki gün ise Barrack ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir görüşme gerçekleşmişti.