Ankara'da önemli görüşme. Yaşar Güler, Tom Barrack'ı kabul etti

Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Kabulde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

YILMAZ VE FİDAN'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Barrack, Ankara'da bir süredir önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

Barrack, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir araya gelmişti. Önceki gün ise Barrack ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir görüşme gerçekleşmişti.