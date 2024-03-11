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Ankara’da önemli toplantı: Güler, Fidan ve Kalın bir araya geldi

Ankara’da önemli bir toplantı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi güvenlik konuları ve terörle mücadele oldu.

Ankara’da önemli toplantı: Güler, Fidan ve Kalın bir araya geldi

Başkent Ankara’da güvenlik ve terörle mücadele ana maddeli önemli bir toplantı gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı , Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantının ana gündem maddesini güvenlik konuları ve terörle mücadele oluşturdu.

Ankara’da önemli toplantı: Güler, Fidan ve Kalın bir araya geldi - 1

ABD'DEKİ TEMASLAR ELE ALINDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, kısa süre önce ABD’de önemli temaslarda bulunmuştu. Her iki isimde ABD’li mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.


Fidan’ın mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği toplantıda ile ABD arasında terörle mücadelede yeni bir mekanizma kurulması yönünde mutabakata varılmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Güler ve Kalın’ın katıldığı toplantıda bu mekanizmalara ilişkin son bilgileri aktardı.

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Bakan Güler: Yaz aylarında terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız

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