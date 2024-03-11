Ankara’da önemli toplantı: Güler, Fidan ve Kalın bir araya geldi

ABD'DEKİ TEMASLAR ELE ALINDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, kısa süre önce ABD’de önemli temaslarda bulunmuştu. Her iki isimde ABD’li mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.





Fidan’ın mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye ile ABD arasında terörle mücadelede yeni bir mekanizma kurulması yönünde mutabakata varılmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Güler ve Kalın’ın katıldığı toplantıda bu mekanizmalara ilişkin son bilgileri aktardı.