Ankara'da önemli zirve: MHP-DEM Parti görüşmesi başladı
Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret ediyor. Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli de yer alıyor.
DEM Parti heyeti, Meclis'te MHP'yi ziyaret ediyor.
Önemli zirvede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alıyor.
Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılıyor.
Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masadaki konular arasında.
Görüşmede, ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI
Görüşme saat 11.30'da başladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde TBMM'ye geldi. Bahçeli bir süre sonra, Meclis'teki odasının kapısına çıkıp DEM Parti heyetini bekledi.
Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.
Heyetler daha sonra görüşme için içeriye geçti.
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