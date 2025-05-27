Ankara'da önemli zirve: MHP-DEM Parti görüşmesi başladı

Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret ediyor. Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli de yer alıyor.

Ankara'da önemli zirve: MHP-DEM Parti görüşmesi başladı

DEM Parti heyeti, Meclis'te 'yi ziyaret ediyor.

Önemli zirvede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alıyor.

Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılıyor.

Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masadaki konular arasında.

Görüşmede, ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Ankara'da önemli zirve: MHP-DEM Parti görüşmesi başladı - 1

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

Görüşme saat 11.30'da başladı.

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde TBMM'ye geldi. Bahçeli bir süre sonra, Meclis'teki odasının kapısına çıkıp DEM Parti heyetini bekledi.

Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.

Heyetler daha sonra görüşme için içeriye geçti.

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