Ankara'da önemli zirve: DEM Parti, MHP ile görüşecek
DEM Parti'nin siyasi partiler turu devam ediyor. DEM heyeti, bugün MHP grubunu ziyaret edecek.
DEM Parti'nin siyasi parti turu sürüyor.
Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Millieyçi Hareket Partisi yetkilileri ile görüşecek.
Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılacak.
CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ DE MASADA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaya yatırılacak.
Ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışcverişinde bulunucak.
Görüşme saat 11.30'da başlayacak.
DEM Parti heyetinin bu hafta içinde AK Parti grubuyla da görüşmesi bekleniyor.
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