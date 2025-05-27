Ankara'da önemli zirve: Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü

Heyetler daha sonra görüşme için içeriye geçti.

Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise, "Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulan görüşme, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti." denildi.

Son gelişmelerin ele alındığı anlatılan açıklamada, "Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis'in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Heyetimiz bu kapsamda yarın da AK Parti heyetiyle TBMM’de bir araya gelecek."

BAHÇELİ: BAYRAM SONRASI MECLİS'TEYİZ



MHP lideri Bahçeli de görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "Bayram sonrası Meclis'teyiz." dedi.