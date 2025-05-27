Ankara'da önemli zirve: Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü
Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti. Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.
DEM Parti heyeti, Meclis'te MHP'yi ziyaret etti.
Önemli zirvede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.
Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırıldı.
Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masadaki konular arasındaydı.
Görüşmede, ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI
Görüşme saat 11.30'da başladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde TBMM'ye geldi.
Bahçeli bir süre sonra, Meclis'teki odasının kapısına çıkıp DEM Parti heyetini bekledi.
Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.
Heyetler daha sonra görüşme için içeriye geçti.
Görüşme saat 12.10 sıralarında sona erdi.
DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise, "Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulan görüşme, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti." denildi.
Son gelişmelerin ele alındığı anlatılan açıklamada, "Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis'in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
DEM Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Heyetimiz bu kapsamda yarın da AK Parti heyetiyle TBMM’de bir araya gelecek."
BAHÇELİ: BAYRAM SONRASI MECLİS'TEYİZ
MHP lideri Bahçeli de görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.
Bahçeli, "Bayram sonrası Meclis'teyiz." dedi.
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