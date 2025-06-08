Ankara'da orman yangını

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da orman yangını

'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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