Ankara'da orman yangını: Duman gökyüzünü kapladı

Bir yangın haberi de Ankara'dan geldi.

Olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.



Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

MANGAL YAKMAK YASAKLANMIŞTI

Ankara Valiliği, orman yangınlarını önlemek için 30 Ağustos'a kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyetlerinin tedbiren yasaklandığını bildirdi.

