Ankara'da orman yangını: Duman gökyüzünü kapladı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde yangın çıktı. Ekipler, olay yerine sevk edildi.
Bir yangın haberi de Ankara'dan geldi.
Gölbaşı ilçesi Eymir Gölü etrafında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
ODTÜ ormanına yangının sirayet ettiği belirtiliyor.
Olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
MANGAL YAKMAK YASAKLANMIŞTI
Ankara Valiliği, orman yangınlarını önlemek için 30 Ağustos'a kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyetlerinin tedbiren yasaklandığını bildirdi.
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