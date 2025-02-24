Ankara'da oto hırsızlığı: 5 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çalıntı ve kaçak araçları deprem bölgesinde hasar gören araçlarla değiştirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Oto Sanayi'de bulunan iki oto yedek parça dükkanında arama yaptı.



Yapılan arama ve kontrollerde, okunamayan, şasi numarası silinmiş, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen 12 motor ile 13 şanzıman ele geçirildi.



Oto hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.