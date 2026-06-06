Ankara'da oto sanayiye change araç baskını: Dört gözaltı

Ankara 'da change araç operasyonu yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara Asayiş Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak araçların, depremde hasar gören araçlarla "change" yapıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Ankara Oto Sanayi'de bulunan, oto yedek parçası satışı yapan iki ayrı iş yerinde arama kararına istinaden çalışma yapıldı.

Kontrol edilen motor ve şanzımanların yapılan sorgulamalarında okunamayan, şasesi silinmiş ve kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı oldukları tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda 13 adet motor ve dört adet şanzıman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında dört şüpheli yakalanırken, ele geçirilen motor ve şanzımanların Kriminal Laboratuvar'da uzmanlar tarafından inceleneceği öğrenildi.