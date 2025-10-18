Ankara'da otobüs şoförüne sopalı saldırı girişimi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Kızılay-Mamak hattında yolcu taşıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsünün şoförü ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Sürücü, otomobiliyle otobüsün önünü kesip, sopayla araçtan indi.

Sürücü, bir süre elinde sopayla şoföre tepki gösterdi. Bu sırada şoför de otobüsten inip karşılık verince kavga çıktı.

Çevredekiler şoför ve sürücüyü ayırmaya çalıştı. Kavga, cep telefonuyla görüntülenirken, polis inceleme başlattı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Kavganın ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsü A.K. (49) polis tarafından yakalandı.

A.K. ifadesinde trafikte otobüsün otomobiline sürterek geçtiğini, bu nedenle şoförle tartıştığını iddia etti.

Zanlı hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan idari para cezası uygulanırken, ayrıca adli işlem başlatıldı.