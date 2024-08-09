Ankara'da otobüs üst geçidin ayağına çarptı: 9 can kaybı

Sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. Sağlık Bakanlığı kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin ise yaralandığını dile getirdi. Açıklamada yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı. ŞOFÖR UYUDU MU? Ankara Valisi Vasip Şahin şoförün uyuduğu ihtimalinin değerlendirildiğini dile getirdi. NTV canlı yayınında kazaya ilişkin bilgi veren Şahin, yaralıların sağlık durumlarının iyi ve orta seviyede olduğunu dile getirdi. Şahin, şoförün de hayatını kaybettiğini açıklarken otobüsün İzmir'den Ağrı'ya gittiğini de belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

PSİKOSOSYAL DESTEK



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek verilmeye başlandığını bildirdi.



Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

GÖRGÜ TANIKLARINDAN İLK BİLGİ



Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.