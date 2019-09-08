Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken yaralanan kişi de hastaneye kaldırıldı.
Yenice-Sirkeli yolu Dumlupınar Mahallesi mevkisinde, Erkan Can (25) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçtan savrulan Yasin Üzümcü (17) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü Can, Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ramazan Özdemir (19) ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Ankara'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken yaralanan kişi de hastaneye kaldırıldı.