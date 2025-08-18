Ankara'da otomobil, otobüse çarptı: İki yaralı
Ankara'da bir otomobil, aynı yönde ilerlediği şehirlerarası otobüse çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
Ankara'da bir otomobil, yolcu otobüsüne çarptı.
Kaza Elmadağ ilçesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun karayolu Ankara yönünde meydana gelen kazada, 06 BYT 683 plakalı otomobil, 34 SD 3521 plakalı şehirlerarası otobüsüne arkadan çarptı.
Kaza sonucu otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ankara-Samsun yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
