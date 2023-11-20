Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 1 uzman çavuş öldü, 2 uzman çavuş yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Uzm. Çvş. Sedat Gürkan Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği Uzm. Çvş. E.A. ve sürücü Ö.Ö.'nün ise yaralandığı belirlendi.

İlk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan E.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.