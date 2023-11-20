Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 1 uzman çavuş öldü, 2 uzman çavuş yaralı

Ankara'da bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Kazada tomobilde bulunan 3 askeri personelden 1'i yaşamını yitirdi, 1'i ağır olmak üzere 2'si ise yaralandı.

Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 1 uzman çavuş öldü, 2 uzman çavuş yaralı

'nın Çamlıdere ilçesinde meydana gelen kazada bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah 03.00 sıralarında, Çamlıdere ilçesinde TEM otoyolunda meydana geldi.

Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 1 uzman çavuş öldü, 2 uzman çavuş yaralı - 1

İstanbul istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Ö.Ö. yönetimindeki 10 BS 886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çamlıdere Kavşağında, aynı istikamette seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı.

Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 1 uzman çavuş öldü, 2 uzman çavuş yaralı - 2 Uzm. Çvş. Sedat Gürkan Kaya

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Uzm. Çvş. Sedat Gürkan Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği Uzm. Çvş. E.A. ve sürücü Ö.Ö.'nün ise yaralandığı belirlendi.

İlk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan E.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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