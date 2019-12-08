Ankara'da otomobilini çekmelerine engel olmak için aracın üstüne çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde aracının çekilmesine engel olmak isteyen sürücü değişik bir yöntem denese de başarılı olamadı.

Öğle saatlerinde Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda sağduyu Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Harun A. kontrolündeki otomobili durdurdu.

Sürücünün evraklarını kontrol eden polis ekipleri, otomobilin trafik sigorta süresinin dolduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çekici çağıran polis ekipleri, otomobilin otoparka çekileceğini söyledi. Duruma tepki gösteren Harun A., otomobilin çekilmesini engellemek için üzerine çıktı.

Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Harun A. otomobilin üzerinden indirildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

