Ankara'da özel harekat polisi intihar etti

Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru beylik tabancası ile intihar etti.

Ankara'da özel harekat polisi intihar etti

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli  E.A.beylik tabancası ile etti. 

Olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iki müfettiş görevlendirildiği belirtildi. 

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Ankara'da özel harekat polisi intihar etti - 1
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