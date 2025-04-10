Ankara'da özel harekat polisi intihar etti

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli E.A.beylik tabancası ile intihar etti.

Olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iki müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.