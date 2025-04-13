Ankara'da park halindeki araç alev alev yandı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bulunan bir binanın otoparkında park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, su ve yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri büyük ölçüde söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı.