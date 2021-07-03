Ankara'da patlama: 2 kişi yaralandı

Ankara, Altındağ ilçesi Siteler semtinde bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamada iki iş yeri sahibi yaralandı.



Ulubey Mahallesi Taştop Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında sabah 08.30 sularında patlama meydana geldi.

Patlamada giriş katta bulunan dükkanlar büyük zarar gördü, iki iş yeri sahibi yaralandı. Siteler esnafının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Polis, yeni bir patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba uzmanları da binada inceleme yaptı.



Patlamanın yaşandığı binanın giriş katındaki ambalaj ve hırdavat dükkanlarının olay sırasında açık olduğu, birinci kattaki mobilya döşemecisinde kimsenin bulunmadığı, ikinci katın ise depo olarak kullanıldığı öğrenildi. Patlama ile bina kullanılamaz hale geldi.

GAZ SIKIŞMASI

İlk bilgilere göre, patlamanın tüp kaynaklı olduğu belirtilmişti. Daha sonradan yapılan incelemede ise patlamaya, "köşebent" isimli maddenin neden olduğu belirlendi. Tespite göre dün depoya getirilen malzeme havalandırılmadığı için gaz sıkışmasına neden oldu.

Olay sonrası çekilen fotoğraflarda iş yerindeki tüplerin patlamadığı görüldü.