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Ankara'da pazar günü bu yollar kapalı

MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği 14. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle 17 Mart Pazar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Ankara'da pazar günü bu yollar kapalı
MHP kurultaya hazırlanıyor

MHP kurultaya hazırlanıyor

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MHP'de pazar günü 14. Olağan Büyük Kurultayı gerçekleştirilecek.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, pazar günü saat 07.00'den program sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapatılacak.

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