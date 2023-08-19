Ankara'da pitbull dehşeti: Evcil hayvanın çenesini kopardı

Ankara'nın Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde ağzında koruması olmayan ve başıboş gezen pitbull, sokakta gezmeye çıkarılan ''Terrier'' cinsi köpeğe saldırdı. ''Pamuk'' isimli evcil köpeğin çenesi, dişleri ve dili koptu.
''Pamuk''un sahibi Hakan Balaban, pitbull cinsi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
Balaban, oğlunun sabah köpeği gezdirmeye çıkardığı sırada olayın yaşandığını söyledi.
''BUGÜN KÖPEĞİME SALDIRAN YARIN ÇOCUĞUMA SALDIRIR''
Köpeğine saldıran pitbullun ağzında koruması ve tasması olmadığına dikkat çeken Hakan Balaban şöyle konuştu:
''Pitbull köpeğimizin üst çenesini kopartıyor. O anda çocuğum da yanımdaydı. Çocuk da o anda ne yapacağını şaşırmış ve şoka girmiş. Daha sonra yanıma geldi ağladı 'Baba benim yüzümden oldu.' dedi.''
Olaydan sonra pitbull cinsi köpeğin sahibinin hiçbir şekilde özür dilemeye gelmediğini ve pitbullu bir arabayla başka bir yere kaçırdıklarını kaydeden Balaban, “Biz de gittik yetkili yerlere şikayet ettik. Şu anda da veterinerin gelmesini bekliyoruz. Bugün köpeğime saldıran yarın çocuğuma saldırır. Çocuğum köpeklerin boğuşması esnasında kendini zor kurtarmış.” diye konuştu.
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