Ankara'da poligonda intihar girişimi

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Çankaya ilçesinin Balgat semtinde bulunan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir poligonun atış alanında M.Ü. (28) isimli şahıs bilinmeyen bir sebepten silahla kafasına dayadı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar olay yerinden kaçarken, durumu yetkililere bildirdi.İhbarı üzerine olay yerine polis, polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.