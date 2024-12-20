Ankara'da reklam panosu tartışması

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) dijital panonun sit alanına yerleştirildiği gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na şikayette bulunmuştu.



Bakanlıkta, durumun değerlendirilmesi için komisyon toplanacağı öğrenildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan yazılı açıklamada ise "Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir." denildi.



Kalıcı proje kapsamında olmadığı belirtildi.

