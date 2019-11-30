Ankara'da 'reset' çetesine 'format' operasyonu: 4 tutuklama

Ankara'da sanal ortamda kişisel bilgileri kopyalarak vatandaşı dolandıran çete üyeleri yakalandı.



Ankara ekipleri, Başkent'te birçok kişinin kredi ve hesap kart bilgilerini çalarak hesaplarını boşaltan ve elde ettikleri parayla harcama yapan K.K., H.E., A.Y., Y.D. ve E.Ş.'yi 3 hafta önce tespit ederek gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin, hacker'larla anlaşarak e-Devlet logolu sitelerde insanların kart bilgilerini kopyalayıp, ele geçirdiği belirlendi. Şüphelilerin, bu kartlarla e-ticaret yoluyla laptop-cep telefonu gibi elektronik ürünleri teknomarketlerden aldığı ve satarak para kazandıkları saptandı. Ayrıca mağdurların banka hesaplarını da boşalttıkları belirlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Cihazların satıldığı iş yerlerinde onlarca telefon ve laptop ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.



Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis, 20 günlük takibin ardından hacker'ları da yakaladı. Bir rezidansta kiraladıkları dairede kaldığı belirlenen hacker'lardan K.A. ve H.Ç., bu binadan çıkarken, çok sayıda kredi kartı, telefon ve laptoplarıyla yakalandı.

2 kişinin ifadeleri doğrultusunda diğer hacker'lar C.Ö. ve İ.Y. de saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.

4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'RESET' ÇETESİNE 'FORMAT'



Polisin 'reset' adını verdikleri yöntemle onlarca kişiyi dolandıran 9 kişilik çete, 'format' operasyonuyla çökertilmiş oldu.

VİDEO: E-DEVLET GÖRÜNÜMLÜ DOLANDIRICILIK