Ankara'da "Rest" operasyonu: 35 iş yeri mühürlendi

Ankara'da kumara karşı düzenlenen "Rest" operasyonlarında 35 iş yeri mühürlenirken, 15 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da "Rest" operasyonu: 35 iş yeri mühürlendi

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri kumar oynatan yerleri takibe başladı.

Çalışmalar sonucu düzenlenen "Rest" adlı operasyonlarda ruhsatsız faaliyet gösteren 23 ve kumar oynattığı tespit edilerek operasyon yapılan 12 (salon/kahve/kulüp) iş yeri mühürlendi.

Türk Ceza Kanunu'nun 228 maddesi gereğince 15 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. sonucu kumar paralarına ve kumar malzemelerine el konuldu.

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