Ankara'da rüşvet operasyonu: 27 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'nın izin belgeleriyle çıkar elde ettiği belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) talep edilen izin belgelerinde menfaat temin edildiğini tespit etti.

Başsavcılık, 32 şüpheli hakkında "Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin 27'si yakalandı.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

