Ankara'da sadece 6 günde 1065 kişi yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1065 kişi yakalandı.

Ankara'da sadece 6 günde 1065 kişi yakalandı

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 6-12 Aralık arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Güvenlik güçleri, hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası kararı bulunan 6 kişinin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 1065 kişiyi yakaladı.

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