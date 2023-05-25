Ankara'da sağanak sele neden oldu

Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak, kısa sürede hızlandı.

Eryaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı araçlar su ile kaplı yolda zorlukla ilerlemeyi başarırken, bazı araçlar yolda kaldı.

Gölbaşı’nda da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.