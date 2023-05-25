Ankara'da sağanak sele neden oldu

Ankara'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çevredekiler ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'da sağanak sele neden oldu

'da öğleden sonra başlayan sağanak, kısa sürede hızlandı.

Eryaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı araçlar su ile kaplı yolda zorlukla ilerlemeyi başarırken, bazı araçlar yolda kaldı.

Gölbaşı’nda da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 1

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ankaralıları uyardı.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 2

Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışlarının akşam saatlerine kadar kuvvetli olmasının beklenildiği belirtildi.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 3

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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