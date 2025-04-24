Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara'da öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunanları zor durumda bıraktı.

SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yağış şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.