Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da sağanak ve dolu etkili olurken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü.
Ankara'da öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunanları zor durumda bıraktı.
SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Yağış şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Özellikle Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.
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