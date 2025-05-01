Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara'da aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar su ve çamurla kaplanırken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

’da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak etkili oldu.

Özellikle Keçiören ve Mamak ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar su ve çamurla kaplanırken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Polatlı ilçesinde ise sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu - 1 Ankara sağanak yağış

Şiddetli yağışla birlikte alt geçitler suyla kaplandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri su biriken yerlerde çalışma başlattı.

Dolu yağışının etkili olduğu bölgeler ise beyaza büründü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...