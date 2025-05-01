Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak etkili oldu.

Özellikle Keçiören ve Mamak ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar su ve çamurla kaplanırken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Polatlı ilçesinde ise sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu.