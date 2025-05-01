Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar su ve çamurla kaplanırken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak etkili oldu.
Özellikle Keçiören ve Mamak ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar su ve çamurla kaplanırken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
BAZI EVLERİ SU BASTI
Polatlı ilçesinde ise sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu.
Şiddetli yağışla birlikte alt geçitler suyla kaplandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri su biriken yerlerde çalışma başlattı.
Dolu yağışının etkili olduğu bölgeler ise beyaza büründü.
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