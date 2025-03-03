Ankara'da sahipsiz köpek kararı: Barınaklardan bırakılmaları halinde 71 bin lira para cezası

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hayvanları Koruma Kurulu 26 Şubat 2025'te toplandı.



Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklik doğrultusunda, "Hayvan haklarının korunması, bulaşıcı hastalık risklerinin azaltılması ve toplum sağlığının gözetilmesi" hususları değerlendirildi.



Toplantıda kararlar 9 maddede toplandı. Sahipsiz veya güçten düşen hayvanların bakımevine götürülmesi sorumluluğu hatırlatıldı.

Rehabilitasyon işlemleri tamamlanmış olsa da bakımevinin dışına bırakılmasının yasak olduğu, cezasınınsa 2025 yılı için 71 bin 695 lira olarak uygulandığna dikkat çekildi.

Toplama işlemlerinin öncelikle şikayet ve saldırı vakalarının fazla olduğu alanlardan başlaması gerektiği belirtildi.

Apartman, site ve çok katlı yapılarda oturanların bakımevlerinden en fazla bir kedi ve bir köpek, müstakil yapılarda oturanlarınsa en fazla 2 kedi 2 köpek sahiplenebileceği hatırlatıldı.

Mevzauatta belirlenen görev ve yetkilerin tavissiz bir şekilde uymayan kurum ve kuruluşlara idari işlem yapılacağı belirtildi.