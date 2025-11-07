Ankara'da sahte altın operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sincan'da üç farklı kuyumcuya sahte altın satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis kuyumculara altınları satan şüpheliler N.S. ve S.Ş.'yi yakaladı. Geriye dönük güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda ise iki şüpheliyi yönlendiren İ.İ'yi kullandığı araçta yakalayan polis ekipleri, 2 sahte ziynet eşyası ve 40 bin lira ele geçirdi.

İncelenen malzemelerin orijinalinden ayırt edilmesinin zor olduğu ve altın suyuna batırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin ifadelerinde, sahte altınları İstanbul'dan getirdiklerini, İ.İ'nin N.S. ve S.Ş'ye satılan malzemelerden pay verdiğini belirttikleri öğrenildi. Sahte altın satışı yapılan kuyumculara paraları iade edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.