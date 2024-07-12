Ankara'da "sahte belge"operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Ankara'da sahte belge düzenleyip dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 16 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara'da "sahte belge"operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Sahte sertifika, SRC belgesi, silahlı ve silahsız güvenlik kimliği düzenleyerek 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda sahte kimlik, sahte sertifika ve kayıt belgesi ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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