Ankara'da sahte bürokrat çetesine operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 18 aydır takip edilen çeteye Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



“Hayalet İz” ismi verilen operasyon çerçevesinde, çete üyelerinin kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu, bakanlık çalışanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) çalışanı görünümü vererek, mağdurları çeşitli kamu kurumlarında iş bulma, ve yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı verme ile vatandaşlık işlemleri tanımlaması vaadiyle tuzağa düşürdükleri kişileri dolandırdıkları belirlendi.



128 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR



Çete üyelerinin güven kazanmak için sahte parmak izi okuma cihazları ile işe girmek isteyen vatandaşların parmak izlerini, özgeçmişlerini ve kişisel bilgilerini alarak, kurum sistemlerine kayıt yapıyormuş görüntüsü verdikleri ve bu yolla 128 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Çetenin bu işlem için mağdurlardan kişi başı 4 bin ila 150 bin lira para aldıkları da bildirildi.

22 KİŞİ GÖZALTINDA



Eş zamanlı operasyon çerçevesinde, 22 kişi yakalandı. Çete üyelerinin sorgularının Ankara Emniyeti’nde yapılacağı aktarıldı.



Operasyonda yapılan aramalar sonucu birçok kuruma ait sahte düzenlenmiş evrak, parmak izi okuma cihazı, sahte kimlik ve basın kartları, dolandırılan vatandaşlara ait CV ve kurumda işe girdiklerine dair sahte belgeler ele geçirildi.