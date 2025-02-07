Ankara'da sahte içkiden 33 can kaybı

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte son günlerde sahte içkiden 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Ankara'da sahte içkiden 33 can kaybı

Valisi Vasip Şahin, kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.

Sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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